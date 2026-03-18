Pedro Jiménez 18 MAR 2026 - 01:25h.

El expiloto español ha explotado en la playa y la tensión se ha trasladado a la gala de este martes en Telecinco: "¡No paras de hablar!"

Lágrimas de felicidad tras la salvación en una vibrante ceremonia que deja la expulsión entre tres concursantes

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Un tremendo estallido de Toni Elías en la playa ante Almudena -y también ante Teresa Seco- ha desatado un fuerte cara a cara entre el exmotorista y la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 9'.

Según el expiloto español, "no han respetado su espacio a la hora de dormir". Todo ha ocurrido cuando todos, en mitad de la noche, se han movido, llegando hasta las inmediaciones de Toni Elías, que ha estallado por completo: "Os vais a meter encima de mí. ¡Será que no hay playa!". De hecho, Toni ha acabado yéndose del 'campamento', fuera de sí.

Pues bien, ese momento se ha trasladado al directo, durante la gala de 'Supervivientes'. Tierra de Nadie' que ha tenido lugar este martes en Telecinco. Ambos han protagonizado un tenso cara a cara, salpicando la discusión a Teresa Seco, que se ha posicionado con Almudena, sin entender muy bien cómo había explotado Toni Elías y esa actitud en la playa ante sus compañeros.

La reacción de la playa al estallido de Toni Elías

Ya en plena intimidad, Teresa Seco y Almudena Porras han reaccionado a la actitud de expiloto: "Si tienes un problema lo dices, no explotas así...", ha dicho Teresa Seco, quien también se ha visto involucrada en toda la bronca, puesto que ha sido una de las que ha movido la esterilla junto a la de Toni Elías. Además, la influencer ha señalado que no tiene por qué hablarles mal a nadie.

Almudena Porras, por su parte, ha reconocido que "no se lo esperaba para nada": "Me ha dejado en fuera de juego, la verdad". Toni Elías también ha tenido ocasión de desahogarse con los suyos, asegurando que ya no podía más, justificando así su estallido: "Iros a tomar viento...":