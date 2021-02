Serkan Bolat sorprende a Ana Rosa entregándole un ramo de flores: "Pocas veces en mi vida me he quedado tan cortada"

San Valentín está a la vuelta de la esquina y Ana Rosa hoy ha sido sorprendida con un ramo de flores en pleno directo , lo que no podía imaginarse era de la persona de la que iba a recibirlo". El protagonista de 'Love is in the air', Serkan Bolat ha querido tener un detalle con la presentadora e invitarle a que no se pierda esta noche el capítulo que se va a emitir en Telecinco a las 22:00 horas .

Ana Rosa: "Ay, pensaba que me estaban haciendo una proposición"

Ana Rosa, declaraba tras esto que no entendía nada de lo que estaba pasando: "Ay, pensaba que me estaban haciendo una proposición", entre risas. Asegurando que no se lo esperaba y que "pocas veces en mi vida me he quedado tan cortada". Además, la presentadora no ha dudado en decir que las flores "son muy bonitas y huelen muy bien", por lo que no ha querido deshacerse del ramo: "Me lo quedo, ¿eh?. Terminando así este divertido momento, en el que lo que ha quedado claro es que el amor está en el aire en Mediaset.