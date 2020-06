Los mensajes obsesivos del asesino de Ciudad Lineal a su víctima, en exclusiva: "Odio ver tus fotos"

'El programa de Ana Rosa' ha podido acceder, en exclusiva, a los mensajes que el asesino confeso mandaba a la víctima antes de acabar con su vida de un tiro en la cabeza . En los mensajes se aprecia hasta qué punto estaba obsesionado y enloquecido Antonio con Esther, unos mensajes en los que no queda lugar a dudas del tremendo acoso al que la mujer tuvo que hacer frente durante meses.

"Si te acuerdas, antes de que empezaran estas historias te dije que te valoraba (...) No soporto ver tus fotos, tus estados, no me hagas sufrir más (...) Tú misma, yo también sé jugar".