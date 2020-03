Crimen del tendero: aparece el cuerpo sin vida de un hombre amordazado en La Palmilla

La cuñada de la víctima ha hablado sobre cómo se encontró el cuerpo sin vida de Miguel: “Estaba maniatado, con las piernas también y la boca tapada con cinta, mucha cinta”. “Cayó al suelo o por lo menos yo vi un poquito de sangre, pero no tenía golpes”. Otro dato importante para la investigación es que la puerta no estaba forzada, por lo que podría ser alguien que le conociera, aunque todavía no se ha encontrado al culpable. Ahora, continúa la investigación de la muerte de este hombre que según sus vecinos no tenía problemas con nadie.