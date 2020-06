Lequio critica el comportamiento de Oriana: "Vive obsesionada con hacer el mal"

Oriana ha tomado como algo habitual meterse con los defectos físicos de sus compañeras y su última víctima ha sido Yola Berrocal, a la que ha intentado humillar y ha lanzado sus zapatillas al tejado: "Me daría vergüenza que mi madre fuese así vestida", le ha dicho.

"Me das mazo vergüenza, te lo juro, me das como vergüencita ajena. Yo a mi madre la veo así, con ese pantalón corto, esas bolas que tienes como pechos… y me daría vergüenza que mi mamá fuera así", continuaba Oriana con desprecio.