Sergio, el novio de Dana Leonte: “Me ha dicho su hermano que se ha ido con otro”

En estas conversaciones, vemos como el prestamista se lamenta de haberle dejado el dinero, ya que no cree que lo pueda recuperar. “Me ha jodido la vida, que son casi 13.000 euros”, decía el prestamista, el cual no dudo en hablarle a la propia Dana por WhatsApp para pedirle el dinero, a lo que Dana le respondió que en ese momento le era imposible, que tendría que esperar a que el negocio diera beneficios. Lo que aun no se sabe es que ha pasado con Dana Leonte ya que son muchas las hipótesis, pero aun no hay nada claro.