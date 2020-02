El acompañante de Lorena, antes de que fuera asesinada: “Creí que era su marido y entré en pánico”

El acompañante de Lorena, la chica asesinada por su expareja en Gijón, no fue a declarar a la Policía hasta una semana después de se produjeran el suceso, a pesar de que este fue testigo de cómo su expareja agredía de ella. Este hombre de origen portugués podría enfrentarse a un delito de omisión de socorro por no ayudar a Lorena: “Creí que era su marido y entré en pánico”. Este hombre, el día después de que Lorena fuera asesinada la llamó hasta en dos ocasiones para pedirle explicaciones: “No entendía por qué si era casada me había llevado a su casa”. A pesar de todo, este hombre dice que no actuó como debería por el estado de shcok y del pánico.