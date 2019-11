José Enrique Abuín 'El Chicle' ha declarado en el juicio por el crimen de Diana Quer tras el turno de la Fiscalía, la acusación particular y la abogada de su defensa. 'El Chicle' asegura que mató a Diana Quer, pero dice que no era su intención. "Le eché la mano al cuello y me di cuenta de que estaba parada, no se movía". "Mi intención no era matarla", ha comentado.