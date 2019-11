El relato de un cuarto jugador de la Arandina, clave para la defensa de los acusados

El relato de un cuarto jugador de la Arandina podría ser clave para la defensa de los acusados. Este cuarto jugador se encontraba también en esa vivienda el mismo día en el que la víctima dice que se produjeron los abusos sexuales: “Yo ese día no vi nada que me hiciera pensar que había pasado algo”. En su relato, este chico dice que solo se ausento del salón unos 15 minutos para cambiarse de ropa, y que al volver al salón la chica ya no estaba. Este chico se alojaba en esa casa debido a que al día siguiente tenían entrenamiento, y para no volver a su ciudad, prefirió quedarse a dormir en la casa de sus compañeros. Un testimonio que podría ser clave para la defensa de su excompañeros de equipo.