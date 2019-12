La hermana e hija de los ahogados en Mijas: “Nunca nos habíamos bañado en el mar ni en piscinas tan hondas”

La hermana e hija de los tres ahogados en una piscina de Mijas dio su declaración ante la Guardia Civil, siendo un testimonio clave, ya que ella se encontraba ahí en ese momento: “Íbamos a tirarnos los tres juntos, pero yo me tire después”. Esta chica hace hincapié en que el fondo era hondo y que ella no hacía pie, por lo que logró salir de la piscina. Además, esta dice que tanto ella como sus hermanos habían aprendido a nadar en el colegio: “Dimos clases de natación en el colegio, pero nunca nos habíamos bañado en el mar ni en piscinas tan hondas”. Tras esta declaración, parece volver a abrirse la cuestión de que si los fallecidos sabían o no nadar.