En la misma semana del cumpleaños de Iñaki Urdangarin, conocemos en '¡Vaya Fama!' todos los detalles sobre el nuevo gran amigo de la infanta Cristina de Borbón. La hermana del rey Felipe VI podría haber recuperado la ilusión en el amor con un apuesto empresario londinense de ascendencia árabe y con intereses en España.

Todas las informaciones apuntan a que la infanta Cristina de Borbón habría encontrado un nuevo hombro en el que desahogarse. En las últimas semanas hemos visto a la hermana menor del rey Felipe VI y la infanta Sofía muy bien acompañada de un apuesto hombre inglés con el que tendría un romance que, tal y como apunta el periodista Juan Luis Galiacho, habría empezado mucho antes de lo que pensábamos.

"No es un amor nuevo, ya para el 2023, justo antes de formalizar el divorcio, Cristina ya tonteaba con este señor", desvelaba el periodista, que además explicaba que Iñaki Urdangarin tenía conocimiento de este romance: "Iñaki conocía que Cristina estaba saliendo con esta persona, incluso en su tiempo llegó a pensar que si él lo conocía y que si habían estado ya unidos durante el tiempo en la cárcel", aseguraba Galiacho.

Asimismo, el periodista revelaba que Cristina de Borbón quiso sacar a la luz su romance con este hombre cuando se hizo pública la relación de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, sin embargo, al final tomó una postura más hermética: "Iban siempre en grupo para que no se pudiera determinar quién era".

El importante paso que habría dado la infanta Cristina con su nueva ilusión

Además, en el programa de hoy de '¡Vaya Fama!' descubríamos el importante paso que habría dado la infanta Cristina de Borbón con esta nueva ilusión y con el que habría formalizado su relación. Una información que nos desvelaba también el periodista, Juan Luis Galiacho: "En diciembre le presentó a sus hijos cuando coincidieron en un partido de balón mano".

Sería este nuevo amor el que habría impulsado a la infanta Cristina a dejar atrás el rencor y comenzar a reorganizar su vida: "Ahora está con el tema mudanza. Se va a hacer otro palacete impresionante en Barcelona", explicaba Galicho. Por su parte, la periodista Marina Pina, declaraba que, "aunque aún no podemos hablar de algo más que una amistad muy estrecha, la infanta Cristina está muy feliz". "Creo está siguiendo modelo de la infanta Elena tas su separación y han decidido ser discretas con su vida privada", afirmaba.