La loca rutina de belleza de Marieta a seis meses de su boda con Suso Álvarez: "Muchas me entenderéis"

La que fuera concursante de 'LIDL' ha compartido con sus seguidores los últimos aparatos que se ha comprado para estar espectacular el día de su boda con Suso Álvarez

Faltan tan solo seis meses para que Marieta Díaz y Suso Álvarez se den el tan esperado 'Sí, quiero'. La pareja, que se encuentra inmersa en los preparativos del enlace, acostumbra a compartir en sus perfiles de redes sociales el día a día de los trámites para la boda y la rutina de belleza de la novia no iba a ser menos.

Marieta, que siempre ha contado en sus entrevistas que se considera muy presumida, no quiere dejar ningún aspecto de la boda sin atar y algo que no puede descuidar es lo bella que lucirá en el día más especial de su vida.

La de Elche ha compartido en redes sociales divertidas imágenes que demuestran que se está tomando muy, pero que muy en serio eso de ser la novia más guapa. Marieta quiere lucir espectacular ese día y para ello ha empezado ya a utilizar una máscara de radiofrecuencia que logrará que su piel ese día esté radiante.

Por si esto fuera poco, la concursante de 'La isla de las tentaciones' quiere que el vestido de novia le siente como un guante y se ha hecho con una máquina de presoterapia con la que pretende tener una silueta tonificada de cara al gran día.

El pelo es otro de los aspectos que Marieta cuida en su día a día y para ello no duda en tratarlo a diario con un secador que lo deja listo y brillante.

Marieta y Suso "exhaustos" con los preparativos

Después de un largo día enviando mensajes con el pre aviso de su boda, Marieta y Suso casi no tienen energía para nada más y así lo cuenta la alicantina en su perfil de Instagram. La pareja, que anunciaba hace tan solo unas semanas la fecha de su esperada boda, está muy implicada en la preparación del enlace, una fiesta que, en palabras de la propia Marieta, será como "un sueño hecho realidad".