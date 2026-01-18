Suso Álvarez se abre en canal y habla sobre el duro bache que pasó hace cinco años: "Marieta me salvó la vida"

Fiesta 18 ENE 2026 - 17:32h.

Suso Álvarez se ha reencontrado con Emma García y ha confesado estar viviendo el mejor momento de su vida: "Estoy en la gloria con Marieta"

Suso Álvarez está en uno de los momentos más dulces de su vida. El ex gran hermano ha encontrado en Marieta Díaz el amor que siempre soñó alcanzar y lo cierto es que no puede ser más feliz. Suso, que coincidió con Emma García cuando la presentadora estaba al frente de 'Mujeres y hombres y viceversa', se ha reencontrado con la presentadora y no ha podido evitar contarle lo feliz que se siente de cara a su inminente boda con Marieta:

"Es lo mejor que he hecho en mi vida, Marieta me ha salvado la vida, sé que suena fuerte, pero es que es la verdad. Cuando llega a tu vida una persona que te quiere, que no te juzga y que te quiere acompañar es una pasada. Yo soy una persona que se ha equivocado mucho en cuanto a elegir lo que quería porque no tenía amor propio, tuve que trabajar una falta de autoestima tremenda, cuando uno está todo el tiempo de idas y venidas es porque algo te falta, porque algo no está bien. Pese a lo que yo pudiera parecer era una persona muy insegura, y gracias a eso estoy como estoy hoy, que siento que me ha tocado la lotería. Cada vez tengo menos miedo".

Suso se ha abierto en canal con Emma y le ha contado a la presentadora de 'Fiesta' que, pese a que ahora se siente pleno y feliz, no hace mucho tiempo atravesó por uno de los momentos más complicados de su vida:

"Hace cinco años tuve un bache emocional muy gordo en el que me di cuenta que mi vida estaba mal, que no estaba equilibrada, no tenía salud emocional. Parecía que lo tenía todo, pero no me sentía bien, me di cuenta de que quien lo estaba haciendo mal era yo, y eso no es algo fácil de asimilar".

El punto de inflexión para Suso Álvarez

Para Suso fue esencial mantener una conversación con su madre, a la que siempre ha estado muy unida, y entender que algo no iba bien en su manera de relacionarse:

"Tuve un click que fue una charla con mi madre en la que me dijo que tenía que cambiar, que no podía seguir así. Desde ese momento tuve que ponerme a desaprender cosas, y en medio de ese proceso aparece ella (Marieta). Yo no me enamoré de ella a primera vista, mi amor se ha ido construyendo poco a poco, a mí siempre me decía un amigo que sentiría esto cuando estuviera con una persona que fuera mejor que yo, y eso es verdad, ella es mejor que yo en todo. Esto es la gloria porque estamos en paz".