El vídeo de la declaración de Juanín, el presunto asesino del crimen de Aranjuez

Este programa muestra en exclusiva de Juan Mendoza Jiménez ‘Juanín’. El hombre que mató a tiros a sus dos excuñadas en Aranjuez para vengarse de su pareja llora e implora ante el juez por el asesinato de sus dos excuñadas, pero no muestra arrepentimiento. “Si yo disparo 12 cartuchos me cargo a todos los que había, no dejo a ninguno con vida”, dice.