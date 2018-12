Manuel Montoya cuenta que no tenía relación con Bernando y que le cedió su casa en El Campillo para que se marchara de Cortegana . "Mientras estaba en la cárcel estabamos muy tranquilos y vivíamos muy bien, cuando ha vuelto han cambiado las tornas. Yo no creí que ese niño iba a hacer otra vez eso. Como si no quiere salir de la cárcel, estoy mas a gusto con el allí que en la calle, no queremos saber absolutamente nada de él", deja claro. "", añade.