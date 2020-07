La desesperada denuncia de una médica de atención privada: "No podemos seguir así, estamos agotados"

Desde que Díaz Ayuso anunciase el pasaporte sanitario para las personas que tengan anticuerpos de coronavirus ha habido diferentes reacciones entre los sanitarios del país. De esto han querido hablar desde ‘El Programa del Verano’ con Alicia Martín, médico de atención primaria: “Se están debatiendo cosas que no sé si son importantes, pero lo que seguro si es importante es que atención primaria los médicos estamos agotados, la gente debe de saber que le médico que le ha atendido toda la vida no puede más. No podemos seguir así. No sé si la cartilla será pertinente, pero tenemos que hablar de más cosas”.