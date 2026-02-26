El padre de Kiko Jiménez le ha enviado un mensaje a su hijo desde la cárcel a través de 'Vamos a ver'

La problemática relación de Kiko Jiménez y su padre: cárceles, abandonos y conflictos

Bombazo en 'Vamos a ver'. El programa ha emitido en exclusiva un mensaje que el padre de Kiko Jiménez ha querido enviarle a su hijo desde la cárcel.

"Tú tienes padre. Será mejor o peor que otros, pero tú tienes padre", le ha dicho el padre de Kiko a su hijo desde prisión

Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, era detenido y posteriormente enviado a la cárcel tras protagonizar un apuñalamiento en Linares, Jaén.

La relación entre padre e hijo no pasaba por sus mejores momentos y el propio Kiko ha relatado en varias ocasiones que la relación que ha mantenido siempre con su progenitor ha sido complicada.

Kiko decidía romper cualquier tipo de relación con su padre, Fernando, tras su detención en enero de 2026 por presunta tentativa de homicidio al apuñalar a un hombre en Linares. Negó tener vínculo alguno, afirmando que no le conoce y no quiere saber nada de él, tras años de ausencia y problemas.

Él y su madre, Carmina, se divorciaron cuando Kiko tenía apenas un año. Pese a haber vivido en el mismo pueblo, la relación ha sido prácticamente inexistente. "A los cinco años es la primera vez que yo lo veo y estaba en la cárcel. Es la única vez que lo vi", relataba el otrora asesor del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuando hizo su 'Curva de la vida' durante su paso por GH VIP.

El padre biológico de Kiko se desentendió de su hijo durante prácticamente toda su vida. Tras aquella visita al centro penitenciario cuando era un niño, no volvió a verlo hasta que rozaba la mayoría de edad.

Hubo, no obstante, un tercer amago de encuentro. Ocurrió en 2019, dos días antes de que el tronista entrara en ‘GH VIP’. Mientras paseaba por su barrio al perro de Sofía, se le acercó una mujer mayor que, entre lágrimas, le dijo que era su tía. "Me dio un teléfono y me dijo que su último deseo era hablar conmigo antes de morir", contó Jiménez. El joven aseguró que se había planteado formalizar un contacto pero nunca más volvió a abordar el tema.