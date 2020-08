Buen rollo, muy familiar y sin uno de sus nietos: así ha sido el 64 cumpleaños de Isabel Pantoja

No sabemos si por la pandemia o porque ahora las aguas en su familia más cercana están mucho más calmadas, Isabel Pantora decidió hacer un cumpleaños más íntimo en el que Kiko Rivera, Isa Pantoja, Asraf, Anabel y su novio mostraron el buen rollo que se respiraba en las redes sociales y que los hermanos han recuperado del todo la mala relación que tenían hasta hace poco tiempo.

Sus hijos, sobrinos, parejas y un par de amigos, estas son las personas que estuvieron con la cantante, además de sus nietos, a excepción del hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno que no pudo felicitar a su abuela en persona, pero si lo hizo por videollamada. Un cumpleaños muy diferente al de hace un año, en el que Omar Montes no estaba invitado tras ser uno de los mayores protagonista del anterior, aunque si tuvo tiempo para felicitar a su amiga a través de las redes, en un momento en el que no todo le está saliendo bien al cantante y se ha hablado bastante de la publicación en sus redes, que aunque tuvo el detalle parecía muy escueta, lo que hace que pensar que hay problemas entre Isabel y Omar.