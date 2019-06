La versión de los tres detenidos por la paliza mortal a David Carragal

Novedades sobre el caso de David Carragal, el profesor asturiano de 32 años que salió a divertirse a las fiestas de La Florida, Oviedo, y fue víctima de una paliza mortal. Los tres detenidos, dos de Llanes y uno de un municipio muy cercano a Oviedo , no superan los 20 años. Tras pasar dos días en el calabozo , los tres detenidos han pasado a disposición judicial.

Según la versión de los detenidos, no pidieron tabaco al profesor antes de propinarle una paliza. Aseguran que se cruzaron con el profesor asesinado en un paso de cebra y tras cruzarse la mirada, él les insultó. Uno de los tres detenidos ha declarado a los investigadores del caso que que lanzó una patada al aire y que no sabe si golpeó a David. Dice que vio al profesor tambalearse y que no llegó a ver si cayó al suelo porque en ese momento salió corriendo.