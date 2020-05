Los titulares de la entrevista de Díaz Ayuso: "Yo no pacto con el desastre"

Además, Ayuso ha hablado de los presuntos despidos en la sanidad , desmintiendo la noticia: "La vida normal de los hospitales ha seguido en cuanto a trasplantes, partos... Ahora nos enfrentamos a una situación en la que desconocemos cómo nos vamos a quedar a nivel económico y por eso soy muy cautelosa a nivel de contratación. Soy consciente del gran trabajo que han hecho los sanitarios y durante mayo van a seguir. No voy a pedir a ningún profesional necesario y quiero seguir reforzando residencias y atención primaria. No hemos hablado de esa medida, pero no vamos a dejar de contratar con ninguna persona".

Díaz Ayuso ha hablado de las polémicas imágenes del cierre deL Hospital de campaña de Ifema y se ha disculpado de nuevo: "La parte que yo convoqué era dentro de un pabellón y se respetaban las medidas de seguridad, pero es cierto que no debería haber invitado a tanta gente. Yo la parte de sanitarios, bomberos o protección civil no la convoqué y es verdad que nos dejamos llevar por la alegría. Ahora bien, que el Gobierno se apresure a pedir una investigación, lo único que me hace ver es la poca voluntad que tiene el PSOE en pactar en Madrid. Lo que no voy a hacer es dejar que me acusen de un repunte o contraponerla a las del 8-M".