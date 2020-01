Estela tuvo un enfrentamiento con Antonio David debido a que este dijo que Estela no nominaría a Kiko si fuera por ella. Esto no sentó muy bien a la concursante, que lo llamó falso, pero tampoco sentó bien a Diego, que no le gusta este acercamiento. Los colaboradores creen que Estela está portándose bien, pero, como dice Marisa Martín-Blázquez: “A Diego le molesta cualquier contacto que Estela tenga con Kiko”.