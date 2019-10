Diego Matamoros ha reaparecido un mes después para defender su matrimonio con Estela Grande. Ha querido mostrar todo su apoyo a su mujer, incluso diciendo que estará cuando salga: “Cuando este nominada y salga, estará en plató esperándola. Si no sale me gustaría subir yo a verla”. Además, el hijo de Kiko Matamoros ha atacado a Kiko Jiménez, al cual considera un traidor que no tardó mucho en vender a Estela: “El compañero que ella piensa que era un buen amigo, la vendió a los cinco minutos”.