María Neira, Directora Salud Pública OMS: "Tenemos dudas sobre la llegada del calor y el virus"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con María Neira, Directora Salud Pública OMS, sobre la evolución del coronavirus y las medidas tomadas en España, para muchos escasas: "No hay que copiar las medidas de otros países, simplemente aprender y tratar de que no sean tan brutales. Hay que saber que van a tener un beneficio, no tomarlas porque otros lo han hecho".