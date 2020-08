La discusión entre Antonio Rossi y Pepe del Real por Belén Esteban: "¡Qué tiene que ver ella con el metro!"

Pepe del Real, sobre Belén: "Es oportunista"

Rossi: "Ayer criticaste a Belén y hoy cambias el discurso"

Rossi: "¡Cualquieraque viva una situación que no le guste se puede quejar!"

Las críticas de Pepe del Real a Belén Esteban van a traer cola. Después de defenderse, el periodista ha tenido una acalorada conversación con su compañero Antonio Rossi, quien no entendía las desmedidas palabras del colaborador a la de 'Sálvame'.

Pepe del Real cambió radicalmente la versión y arrancó la sección diciendo: "El problema no es Belén Esteban, es Ignacio Aguado que utiliza sus declaraciones para dar caña al Gobierno". La cara de Antonio Rossi lo decía todo, que no tardó en contestar: "¿Ella es responsable de que la gente use las declaraciones que da? ¿Porque un tercero te coja las declaraciones te tienes que callar?".

Después, visto que su compañero seguía criticando que las palabras de Belén puedan ser utilizadas por otras personas para usos políticos, Rossi estalló: "Pepe, ¿a quién arreaste ayer a Aguado o Belén? No empecemos". Sin embargo, terminó estallando: "Ayer criticaste a Belén Esteban y hoy has empezado diciendo 'Belén Esteban no hagas estas declaraciones que las utilizan', ¡cambias el discurso! Mira a cámara otra vez y di 'Aguado no utilices a Belén Esteban".

El colaborador insistió en poner en duda las palabras de la Princesa del Pueblo: "Es oportunista, voy a hacer una propuesta, vamos a llevarnos a Belén al metro...". Entonces, Antonio Rossi volvió a cortar a su compañero para exponer su pensamiento: "¡Qué tiene que ver Belén con el metro! Ella está en el aeropuerto, tiene una cámara delante que se encuentra y dice 'oye, por cierto, no veas la que hay ahí dentro'... ¡pues ya está, no pasa nada!".