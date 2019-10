Una de las primeras víctimas de ‘Dulce Ángel: “Me amenazaron con cortarme un dedo si no les decía el pin”

En uno de los primeros robos violentos de ‘Dulce Ángel’ y su pareja se produjo en Luceni, en Zaragoza. Un hombre de Tudela se baja en esa parada porque había quedado con una mujer llamada Bella. Esta le había dicho que estaba esperándolo en un coche con una amiga que los llevaría a un hotel. En ese momento escucha un ruido y recibe un golpe por la espalda de un hombre con acento extranjero. Este fue introducido en el maletero de un coche, y pudo notar que pararon varias veces. “Me amenazaron con cortarme un dedo si no les decía el pin”. La victima dice que tras explicarles su situación económica le piden 3.000 euros: “Le explique mi situación económica, me pidieron 3.000 y me amenazaron de muerte”. Finalmente este hombre fue liberado en un descampado