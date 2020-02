Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos: “PSOE y PP llevan 40 años designando a los que les da la gana”

Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha hablado sobre cuál sería el sistema idóneo para la elección del fiscal general del estado, debido en gran parte a las elecciones con connotaciones ideológicas: “PSOE y PP llevan 40 años designando a los que les da la gana”. Este sistema propuesto consistiría en el que el nombramiento sería por cuatro años y con el cese del gobierno no se cesaría a este fiscal, un ejercicio profesional de 25 años y, lo más importante, que esta persona no haya ejercido en los últimos diez años ningún puesto electo o un nombramiento político: “Con este nuevo sistema, Dolores Delgado no podría ser fiscal general del estado”.