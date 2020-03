Edu, joven de 36 años con coronavirus: "Aunque estemos sanos y seamos jóvenes, también somos pacientes de riesgo"

Edu tiene 36 años y buena salud , hace crossfit y está ingresado con neumonía y coronavirus . Su caso podría demostrar que este virus no sólo afecta a ancianos o afectados con dolencias previas, algo que preocupa mucho al no conocerse la edad y sexo de los infectados en España.

Además, Edu ha querido agradecer a todo el personal sanitario todo lo que están haciendo tanto por él como por todos los pacientes ingresados. "No tengo ni idea de cómo me he contagiado, pero esque es muy sencillo y por eso hay que ser muy cauteloso", ha explicado poco antes de terminar su comunicación con 'El Programa de Ana Rosa'.