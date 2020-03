Yolanda, hija de víctima de la residencia Monte Hermoso: "La residencia puede tener algo de culpa, pero estaban desbordados y nadie les ha ayudado"

"Desde el día 8, día que ya no nos dejaron entrar, la residencia me ha llamado todos los días. No podía hablar con él porque estaban desbordados por el coronavirus, pero me informaban cada día de sue stado. El domingo pasado llamé y les encontré nerviosos y me reconocieron que estaban totalmente desbordados porque faltaba gente. El lunes me llamaron que mi padre se había caído pero que estaba bien. Horas después, me llaman de nuevo para decirme que había fallecido por una insuficiencia respiratoria", ha relatado.