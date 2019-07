El enfrentamiento entre el dueño de la finca de Totalán y el padre de Julen: "El que ha llevado una pulsera telemática es él"

David Serrano, el dueño de la finca de Totalán en la que falleció el pequeño Julen tras caer por un pozo ilegal, sigue manteniendo que los padres del niño eran responsables de la muerte por no vigilar a su hijo. "Yo no soy el culpable de la muerte de ese niño, estaban sus padres, por muy impopular que sea . De donde estábamos a donde estaba el boquete había una distancia considerada como para llegar solo y ellos sabían perfectamente la ubicación en la que estaba el pozo", ha comentado.

Durante una entrevista telefónica, Serrano ha asegurado que advirtió “en varias ocasiones” a José (el padre de Julen) de la existencia del pozo. "Incluso él me vio tapar el pozo. No lo cuenta porque no quiere salir en ningún momento escaldado de aquí. Sé que están pasando por una situación terrible y lo siento mucho, pero es lo que pienso”, continúa.