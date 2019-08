A ‘El programa del verano’ le extrañó mucho que el entorno del cantante negara con tanta rapidez la relación de Omar Montes con Nuria y efectivamente, no nos equivocábamos. El entorno más cercano del ganador de ‘Supervivientes’ ha aclarado que la bailarina no es de su agrado. “Cuidado, es una interesada” o “Que se aleje de esa que no da un palo al agua”, son algunas de las cosas que dicen sobre ella.