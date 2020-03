Sergio, un sanitario contagiado que nos emociona con la historia de su compañero: "Tiene Síndrome de Down y los dos nos ayudamos"

Sergio es uno de los más de 5.400 profesionales sanitarios que ha sido contagiado por coronavirus en nuestro país. Es técnico de rayos y trabaja en el Hospital de Sant Pau en Barcelona y, aunque no sabe en qué momento se contagió, ha querido recalcar la falta de material de protección que tienen sus compañeros: "No nos está llegando material y estamos trabajando con material reciclado".

Además, Sergio le ha sacado el lado bonito a su ingreso en el hospital y nos ha contado la tierna historia de Pera, su compañero de habitación: "Nos alegramos y nos damos fuerzas los dos. Es un paciente de 50 años con Síndrome de Down y nos ayudamos los dos. Por una parte estoy contento por mi alta, pero esta noche no he podido dormir pensando en él", ha contado visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas.