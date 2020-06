Oriol Mitjà, epidemiólogo: "Solo hemos sufrido una pequeña porción de lo que el virus puede hacernos"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Oriol Mitjà, epidemiólogo, del impacto que ha tenido el coronavirus en nuestro país y de si podía haberse evitado : "Yo comencé a escribir artículos en los que ya preveíamos el 24 de febrero que el virus iba a llegar a España y recomendábamos prepararnos y comprar EPIS o cerrar colegios y cancelar eventos. Se discute mucho sobre el 8M, pero este no es el problema, sino todo el periodo que va desde el 1 al 16 de marzo. Intentamos anunciárselo al Gobierno, pero creo que no tuvimos suficiente permeabilidad".

Además, asegura que se debieron tomar medidas antes: "No creo que se pueda incurrir en ningún tipo de delito y no hay recomendación científica que diga en qué momento hay que pasar de una fase de contención a la de mitigación... lo que hubo fue una falta de sentido común. Cuando ya tienes casos numerosos y no puedes trazar las cadenas, es que ya vas tarde. Lo importante ahora es que no nos vuelva a pasar.