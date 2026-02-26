Celia Molina 26 FEB 2026 - 16:10h.

Gabriela Martins Santos ha fallecido por muerte cerebral tras permanecer ocho días ingresada en un hospital de São Paulo, Brasil

Previamente, esta joven influencer se había sometido a un tratamiento de fertilidad, por el que sufrió un paro cardiorrespiratorio

El medio brasileño 'O Globo' ha confirmado la muerte de la abogada e influencer Gabriela Martins Santos de Moura, a los 31 años de edad. La joven, que luchaba desde hacía dos años junto a su marido por quedarse embarazada, falleció el pasado martes 24 de febrero en el Hospital Sirio-Libanés, tras pasar ocho días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El mismo periódico asegura que el deceso se produjo por muerte cerebral y que su familia, profundamente afectada, ya está gestionando los trámites para trasladar su cuerpo desde Sao Paulo hasta Teresina, el lugar donde nació.

La prima de la fallecida, la periodista Nahiza Monteles, aclaró en sus redes sociales cuál había sido la causa de la muerte de la influencer, frente a los rumores que apuntaban a que había fallecido durante una operación estética. Según su testimonio, Gabriela sufrió "una parada cardiorrespiratoria mientras se realizaba un tratamiento de fertilidad in vitro".

Murió de un infarto durante el tratamiento de fertilidad

Ésta es una técnica a la que recurren las mujeres que no pueden quedarse embarazadas de forma natural y por la que los óvulos y los espermatozoides extraídos de los padres se unen artificialmente en varios embriones, que luego se introducen en el útero de la futura madre. Tanto Gabriela como su marido habían puesto todas sus esperanzas en una clínica de reproducción asistida de São Paulo, Brasil, para cumplir uno de sus mayores sueños: tener un hijo en común.

La familia de Gabriela ha decidido donar sus órganos

En medio del dolor de la despedida, la familia anunció su decisión de donar los órganos de la joven abogada. El gesto fue descrito como un "reflejo del amor y la generosidad que siempre marcaron la vida de Gabriela". En un comunicado, sus seres queridos destacaron que la decisión representa "la continuidad de todo en lo que ella creía: cuidar a los demás, difundir esperanza y transformar vidas":

"Con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra Gabriela, cuya muerte cerebral ha sido confirmada hoy por el equipo médico. En este momento de dolor, nos reconforta saber que su amor y generosidad seguirán vivos gracias a la decisión de proceder con la donación de órganos, un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas, tal y como ella lo hizo", ha dicho.

Originaria de Piauí, Gabriela estaba estaba desarrollando una carrera admirable. Trabajó como abogada y terapeuta, utilizando las redes sociales para promover hábitos saludables, el equilibrio físico y la salud mental. En el plano personal, estaba felizmente casada con el médico ortopedista Samuel Moura, que perdió a su mujer apenas un día después de celebrar su octavo aniversario de bodas.