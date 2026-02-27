Antía Troncoso 27 FEB 2026 - 00:32h.

Antonio Canales, tajante, carga sin piedad contra Carlos Lozano en el plató de 'GH DÚO': "Es despreciable"

Durante la gala de 'GH DÚO', Antonio Canales tomaba la palabra y cargaba duramente contra Carlos Lozano. Algo que sucedía después de que el presentador mostrase los porcentajes de la inminente expulsión en la que el exmarido de Mónica Hoyos y Sandra Barrios se enfrentaban por la última plaza en la final del reality.

El bailaor, que durante su estancia dentro de la casa de Tres Cantos tuvo varios enfrentamientos con Carlos Lozano, decidía lanzar un mensaje al público en el que daba de manera clara y contundente las razones por las que cree que el presentador de televisión no debe bajo ningún concepto alzarse con la victoria del programa.

Las duras palabras de Antonio Canales contra Carlos Lozano

"Voy a decir una cosa me da igual lo que opine el común de los mortales", comenzaba diciendo Antonio Canales, que seguidamente añadía: "Quiero ser sincero desde mi corazón y, aunque no lo crean, Carlos es la última persona indicada para ganar este programa tan bello", aseguraba.

Unas palabras que provocaban que el público saltase en apoyo a Carlos Lozano. Sin embargo, esto no frenaba al bailaor, que continuaba con su discurso: "Es una persona demasiado despreciable, demasiado injusto y no merece ganar un programa de este nivel". Además, hacía una durísima declaración: "Carlos estaba muy acabado por ese motivo por ser violento y maleducado".

El toque de atención de Jorge Javier a Canales

El comentario de Antonio Canales sobre Carlos Lozano, tachándole de estar "acabado", provocaba que Jorge Javier diese un toque de atención al exconcursante: "No me gusta que entre nosotros, que somos profesionales, digamos eso". "Esta es una carrera muy dura y hay momentos en los que no siempre te va bien. El hecho de que ni tu ni él estéis acabados es que ahora mismo estáis en un programa de televisión", sentenciaba.