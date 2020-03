Juan José Badiola, epidemiólogo: "Creo que vamos a continuar con más casos de coronavirus"

Según mi opinión y mi experiencia en crisis sanitarias, es muy importante la colaboración ciudadana y hay que llegar a un equilibrio entre no estar alarmado pero sí estar concienciado de la situación que vivimos. No hay que olvidar que este problema lo tenemos en toda España y que eso es un elemento de preocupación. Hay que evitar las oportunidades para un nuevo contagio y eso se produce cuando alguien está cerca de otras personas. La vida diaria es más complicada de lo normal y cuestiones como coger el metro o el autobús podrían tener que controlarlas si la situación lo aconseja. Yo creo que esto no tardará mucho y yo calculo que la fase más alta podría llegar en la primera quincena de abril