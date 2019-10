La respuesta de Errejón a Iglesias y otros titulares: "A lo mejor Sánchez se pasa de listo repitiendo elecciones"

"En Madrid las encuestas nos daban un 7% y sacamos un 15%"

Errejón ha comenzado la entrevista dando su opinión sobre los resultados de las últimas encuestas en la intención de voto para las eleccione s del 10 de Noviembre. ""Creo que los resultados de Más País van a ser mejores, en Madrid las encuestas nos daban un 7% y sacamos un 15%", ha comentado. El líder de Más País ha afirmado que hay mucha gente enfadada que no entiende que habiendo una mayoría de izquierda en las anteriores elecciones no se haya formado un Gobierno progresista y ha calificado lo sucedido como "un juego de sillas".

“Creo que Torra tenía que haber dimitido, se debe mover ERC”

Posterioremente, el exdiputado de Podemos ha hablado sobre la situación en Cataluña . "No se deberían arañar votos con la alteración de la convivencia en Cataluña”, ha dicho. Sobre el papel del presidente de la Generalitat animando a las protestas, ha comentado: "Creo que Torra debería hacer dimitido y para eso se debe mover Esquerra Republicana de Catalunya". También ha afirmado que "hay que garantizar que se cumpla la Ley".

También ha comentado los posibles acuerdos políticos tras las elecciones del 10-N defendiendo un pacto de izquierdas. “A lo mejor Sánchez se pasa de listo repitiendo elecciones”. "El único partido que se beneficia de unas nuevas elecciones es Vox", ha dicho. Errejón ha descartado además un pacto con la formación de Albert Rivera: “Un acuerdo con Ciudadanos por nosotros no va a ser”.

Errejón explica algunas propuestas de Más País: "Queremos una prestación de 100 euros al mes por hijo hasta los 16 años”

Su respuesta a Pablo Iglesias: "No nos pasemos todos la campaña haciendo teatros"

Durante la entrevista, Ana Rosa Quintana le ha recordado a Errejón las palabras de Pablo Iglesias afirmando que Más País no tiene un programa político. "En España no han faltado programas, sino sentido común. No nos pasemos todos la campaña electoral haciendo teatros", ha respondido el líder de Más País.