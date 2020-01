Manuel, un español atrapado por la cuarentena en Wuham: “Esto es el día de la marmota, intentas que pase rápido el día”

Manuel es un entrenador español que se encuentra atrapado en Wuham debido al brote de coronavirus. Manuel dice que se encuentra bien y no tiene síntomas de la enfermedad, pero sí que no entiende porque países como Francia o Estados Unidos han logrado sacar a su gente mientras que España no: “No sabemos lo que está haciendo España para sacarnos de aquí”. Debido a la cuarentena apenas sale de casa, por el peligro que supone. “Esto es el día de la marmota, intentas que pase rápido el día”. Manuel iba a viajar hacia España pero justo la mañana antes de que él viajara, el aeropuerto fue cerrado. Manuel además cuenta que las calles se encuentran vacías debido a la recomendación del Gobierno, y que ellos solo salen de casa para comprar víveres.