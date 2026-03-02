Exclusiva | Los concursantes de ‘Supervivientes 2026’ están en el aeropuerto y ponen rumbo a Honduras

Supervivientes 02 MAR 2026 - 12:04h.

El estreno de 'Supervivientes 2026' tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45 horas en Telecinco

"El concurso más exigente de la televisión": los presentadores de 'Supervivientes 2026', listos para la gran aventura que arranca este jueves, en Telecinco

La aventura está a punto de comenzar. Los participantes de 'Supervivientes 2026' ya se encuentran en el aeropuerto listos para volar a Honduras, que vuelve a convertirse en el escenario de uno de los realities más duros de la televisión.

Los concursantes han apurado sus últimos momentos en suelo español para darse su último capricho gastronómico antes de enfrentarse a lo que les espera. Desde hamburguesas hasta huevos rotos o bocadillos de jamón han sido los elegidos por los supervivientes de esta edición.

La expectación es máxima ante el estreno, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45 horas en Telecinco. Comienza la cuenta atrás para una edición que promete darnos verdaderos momentazos.