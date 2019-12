Pepe del Real: “Estela se comió con patatas a Sofía”

Sofía fue a la casa de ‘GH VIP’ para hablar con Estela con el objetivo de que esta le confesara que le gustaba Kiko, algo que la concursante negó en todo momento. El tono de Sofía no gustó mucho a Estela, la cual no se calló y le dijo que no le hablara como si fuera tonta. Pepe del Real tiene claro quien ganó este cara a cara: “Estela se comió con patatas a Sofía”. El resto de colaboradores creen que Estela estuvo genial en su enfrentamiento, y han calificado a Sofía de falta, ya que fue de amiga cuando quería una confesión de Estela.