Accedemos a la declaración íntegra del exabogado de Podemos en la que denuncia financiación ilegal

Cuando el juez le pregunta si vio algún tipo de documentación, él niega con la cabeza . "Mónica Carmona se lo pidió y se lo negaron todo, no pudimos ver absolutamente nada", indica.

Otra de las irregularidades que denuncia Calvente es una presunta comisión que se habría llevado el cofundador de Podemos. "Usted afirma al hacer la denuncia que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y se llevó también una comisión fue Juan Carlos Monedero", afirma el juez. Calvente contesta que eso es lo que le cuentan: "Es lo que dicen que está pasando, yo no lo he visto... Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández, que se rumorea, se rumorea dentro de la empresa, dentro del partido".