La declaración de Adrián tras atropellar a su mejor amigo: "Hay cosas que no las recuerdo"

Además, Adrián da su versión de lo que sucedió en las horas posteriores al atropello: "Me fui a casa y llegué perfectamente. Estaba en el coche acompañado por un amigo. No me di cuenta de lo que pasó".

Según fuentes presenciales, el acusado atropelló a su mejor amigo por detrás y con las luces apagadas: "Me marché del lugar, no voy a mi casa. Aparco el coche a tres calles y bajo caminando. Llego a casa y me encuentro mal. Empiezo a llorar y a vomitar. Luego llega la policía y me detiene"