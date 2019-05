Las imágenes del seguimiento a Aitor de los investigadores tras el crimen de Janet

Exclusiva: las imágenes del seguimiento a Aitor

Además, el programa muestra la declaración de Christian, el otro detenido del caso por encubrir presuntamente el crimen y ayudar al principal sospechoso a deshacerse del cuerpo de Janet. "Me enteré de la desaparición de Janet dos o tres días después cuando estábamos en casa de Aitor viendo la televisión. Al ver la noticia no comentamos nada, estábamos muy drogados", cuenta.

Asegura que al día siguiente acompañó a Aitor a ver un partido de fútbol junto a otra amiga, Elisabeth. Cuenta que notó cambios en su amigo, pero no lo suficiente como para llamarle la atención. "Lo único que noté es que Aitor estaba un poco más nervioso de lo habitual. Le pregunté por Janet porque hacía tiempo que no se veían. Aitor me dijo que no le llegaban los mensajes que escribía".