'El Programa del Verano' accede en exclusiva al sumario del 'Crimen del Bidón'

Sira, la asesina del bidón, no tuvo piedad con la familia de la víctima. Ideó un viaje a la península y un parto de gemelos. Mantenía la farsa haciéndose pasar por la víctima, utilizando el móvil de Daniel como si de su propio hijo se tratase, mientras él yacía en un bidón. La abuela preguntaba constantemente por sus nietos y Sira seguía con la mentira.

Sin ningún tipo de escrúpulos, llegó incluso a inventarse que u padre tenía cáncer y había fallecido. Le mandaba fotos de bebés prematuros y jugaba con la abuela, que sin saberlo se preocupaba como si fueran sus nietos y se aprovechaba de ella pidiéndole dinero para vivir a su costa. Sira insistía, llegó a inventarse que iban a volver a Las Palmas y necesitaba dinero para el vuelo. Pero de repente Sira deja de escribir y la madre de Daniel quiere saber qué había pasado. Habían quedado en regresar a Las Palmas y no han aparecido. Semanas después se enteraría de que todo era mentira: no existían sus nietos y no era su hijo quien escribía.