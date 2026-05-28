Lorena Romera 28 MAY 2026 - 17:44h.

Lobo, en plena terapia psicológica, se ha desahogado sobre el sufrimiento que ha arrastrado en estos años

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anuncia un cambio en su vida tras su ruptura con Dana García

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Isaac Torres ha decidido dar un paso al frente y mostrar su faceta más vulnerable. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido unos stories en los que reconoce que lleva "años acumulando mucho dolor" y sufriendo en silencio. Lobo ha decidido no callarse más y abrirse como nunca antes había hecho con sus seguidores, a los que ha explicado cómo se siente en este punto de su vida, en plena terapia psicológica para sanar sus heridas.

El detonante de esta inesperada confesión ha sido un cambio significativo en su día a día tras su reciente ruptura con Dana García. "Hoy me he levantado muy feliz porque es la primera noche desde que Dana y yo dejamos la relación que he podido dormir y descansar tranquilo", ha comenzado explicando, visiblemente aliviado por haber logrado conciliar el sueño tras semanas de insomnio.

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A lo largo de su trayectoria televisiva -marcada inevitablemente por su mediática relación con Lucía Sánchez, madre de su hija Mía-, Isaac se ha convertido a menudo en el centro de críticas en las redes sociales. Sin embargo, por primera vez, el influencer ha querido empatizar con sus detractores, asumiendo que su hermetismo ha jugado en su contra.

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"Llevo días reflexionando, pensando mucho... Sé que hay mucha gente que me apoya, pero también hay muchísimo odio. Pero a esas personas les quiero decir las entiendo porque yo nunca me he abierto con vosotros y nunca habéis sabido mi versión de las cosas", ha admitido con total honestidad.

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El catalán ha hecho hincapié en que, hasta la fecha, el público solo ha consumido una parte de la historia: "Siempre habéis escuchado a otras personas hablar de mi vida y de sus situaciones, de sus pensamientos... Pero nunca me habéis escuchado a mí porque nunca me he expuesto a ello. Nunca he salido hablando. Nunca he explicado nada".

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Ahora, este punto de inflexión no es casual. El creador de contenido ha revelado que está acudiendo a terapia y que ha sido su psicólogo quien le ha hecho entender la necesidad de externalizar sus sentimientos: "Hablando con mi psicólogo, me decía que no puedo retener todo lo que siento dentro, sin hablar con nadie, sin pedir ayuda, sin desahogarme...".

Así, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto como nunca antes con su comunidad, verbalizando el sufrimiento que ha arrastrado en silencio durante este tiempo: "Llevo muchos años acumulando muchas cosas y mucho dolor y tragándomelo yo solo".

Ahora, Isaac Torres está decidido a dar un giro de 180º a la forma en la que utiliza sus redes sociales, para "mostrarse más" y darse a conocer de verdad, sin filtros. "Quiero conseguir una mejor versión de mí", ha reconocido el que fuera novio de Lucía Sánchez. Una declaración de intenciones que marca un antes y un después en su vida pública.