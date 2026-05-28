El rey Felipe VI ha acudido a la Corrida de la Prensa en la Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid: todos los detalles

Los motivos por los que Felipe VI solo ha acudido ocho veces a una corrida de toros como rey: Letizia nunca ha ido a una plaza como reina

Compartir







El rey Felipe VI ha acudido a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid para presenciar y presidir la tradicional la Corrida de la Prensa en la que los protagonistas han sido Roca Rey, Diego Urdiales y Bruno Aloi con los toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

Es la cuarta vez que el rey preside el tradicional festejo de los periodistas desde que fue coronado. Las anteriores fueron en 2024, 2023 y 2018. En 2008, los entonces Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, ya presidieron la Corrida de la Prensa, siendo la primera vez que acudían a un festejo como matrimonio.

PUEDE INTERESARTE El torero Gonzalo Caballero le regala un capote a Kylian Mbappé y publica el momento en redes sociales

El saludo a la llegada del monarca

En el evento también han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien presidió la Corrida de la Prensa del año pasado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En esta edición de la Corrida de la Prensa, Felipe VI ha estado acompañado por el ganadero Victorino Martín, quien ejercerá de asesor taurino en la Corrida de la Prensa de 2026.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido el esperado regreso de Roca Rey y Morante de la Puebla, juntos en Jerez tras sus críticas cornadas en Sevilla

Rompe el protocolo

A su llegada a la Plaza de Toros de Las Ventas y minutos antes de que arrancase la corrida, Felipe VI fue recibido por las autoridades madrileñas y el monarca saludó a cada una de ellas y a otras personalidades del mundo taurino. Una vez dentro del coso, Felipe VI se saltó el protocoló y decidió seguir la corrida desde el tendido número nueve, desde donde pudo saludar a algunas personas e incluso a los trabajadores del burladero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su encuentro con la Infanta Elena

Felipe no era el único de la familia real que acudió al evento, sino que en la grada también se encontraba la Infanta Elena, una gran aficionada a los toros y más a este tipo de festejos. De hecho, no es la primera vez que se deja ver en Las Ventas. El reencuentro entre los hermanos también fue uno de los momentos más comentados.