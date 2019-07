Los vecinos del presunto asesino de Romina, en exclusiva: "Raúl tenía una actitud vigilante"

: "Estaba durmiendo y me despertó un ruido antes de las 8 de la mañana. Era un ruido como de mover muebles... pensé que los vecinos volvían de fiesta.Era muy fuerte como empujar una silla o una cama... pero no era metálico, sino más bien un ruido seco", cuenta un testigo en el sumario al que ' El Programa del Verano ' ha tenido acceso en exclusiva.

Los fuertes ruidos de primera hora de la mañana cesaron y dieron paso a un penetrante olor a quemado: "Sobre la hora de comer, empezamos a oler un olor desagradable como a material sintético quemado. Pensé que a algún vecino se el estaba quemando una parte plástica de la barbacoa. Llamé a la puerta de Raúl y cinco minutos después, cuando ya me iba, salió. Me dijo que era una barbacoa. Aparentaba estar tranquilo, me intentó tranquilizar y me dijo que iba a apagar el fuego".