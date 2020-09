Las primeras declaraciones de Asdrúbal tras ser detenido, en exclusiva: "Fue una tontería, no robé nada"

El exmarido de Bibiana Fernández habla por primera vez con un medio tras su detención

Después de hacerse pública la detención de Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández, en Florida, muchos son los medios que han tratado de hablar con él para conocer su versión de lo sucedido. Aunque el cubano no ha accedido a hacerlo con ninguno, finalmente ha decidido pronunciarse en exclusiva para 'El Programa de Ana Rosa'.

Amable y con buenos modales, Asdrúbal nos cuenta si son ciertas las acusaciones de robo, vandalismo y hurto que pesan sobre él: "Me encuentro bien, trabajando, luchando y un poco molesto por la cantidad de sandeces y de mentiras que se están diciendo. Estuve en prisión preventiva. Estuve detenido y no lo voy a negar. Fue un pequeño error, aparte quiero que quede bien claro que en la prisión estuve cinco días. Me cogió como el fin de semana y después no te sacan hasta que no pagan la fianza. No es un robo, es un intento de robo en tercer grado. En este país hay unas leyes muy duras", ha relatado.

Cuando le preguntan qué le llevó a entrar en prisión, Asdrúbal prefiere no dar detalles: "Fue una tontería, mal hecho, no robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía".