Marisa Martín-Blázquez: “Rubén sabía a lo que iba a la isla, tenía claro que no iba a continuar con Fani”

Fani está comenzado a abrirse en ‘Supervivientes’ donde ha hablado de cómo fue su vuelta a la realidad desde la ‘Isla de las tentaciones’, y ha confesado que nada más tener el móvil llamó a Christofer. Además la superviviente ha dicho que tras la hoguera final no volvió a tener contacto con Rubén, hasta el debate de la isla. Tras esto, Rubén se encontraba en plató del debate de ‘Supervivientes’, donde ha querido echarle un capote a Fani diciendo que no hace falta insultarla por hacer lo que ella quería. Los colaboradores han visto bien esta actitud de Rubén, aunque Marisa Martín-Blázquez cree que lo hace para redimirse: “Rubén sabía a lo que iba a la isla, tenía claro que no iba a continuar con Fani”. El resto han querido ser críticos con Fani, como Lequio que ha dicho que Fani es la más interesada de que se hable sobre la infidelidad.