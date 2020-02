El hermano de Miguel Carcaño rompe su silencio: “Yo nunca he estado armado ni he tenido arma, no pude matarla”

Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, ha hablado tras la reapertura del caso tras las informaciones que situaría a Francisco como el asesino de Marta del Castillo con la culata de una pistola. Francisco Javier ha negado en todo momento esta versión: “Yo nunca he estado armado ni he tenido armas, no pude matarla”. Francisco tiene claro que la nueva versión de su hermanastro no se sostiene por ningún lado y que será fácil demostrar su falsedad: “Afortunadamente, la justicia se tiene que basar en hechos. Todo esto es un invento”.