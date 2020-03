Los frentes abiertos de Antonio Pavón fuera de ‘Supervivientes’: los problemas del concursante lejos de la isla

Antonio Pavón ha sido un concursante muy polémico desde que llegase a la isla, pero los de ‘Supervivientes’ no son los únicos frentes que tiene abiertos.

En primer lugar, Antonio Pavón ha tenido conflictos en el mundo taurino porque hizo unas declaraciones donde dijo que para él no era importante matar al toro y esto provocó que el Sindicato de toreros del Perú enviara un comunicado que decía que no iban a volver a trabajar con él porque consideraban que no era torero.